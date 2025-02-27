Квитова о том, что приехала на турнир в Остин с сыном: «Я бы не смогла оставить его дома, потому что скучала бы по нему»

Петра Квитова рассказала, как рождение ребенка поменяло ее отношение к турнирам.

На этой неделе чешка вернулась в тур, проиграв в первом круге в Остине. В июле она родила сына Петра.

«Иногда, когда ты на турнирах и не играешь, ты можешь немного заскучать. Или зациклиться на психологической стороне тенниса, загрустить вдали от дома – теперь все по-другому.

Со мной ребенок и муж. Я бы не смогла оставить сына дома, потому что скучала бы по нему. Теперь это скорее семейная жизнь, а не только теннис, теннис, теннис.

Пока ребенок не родится, ты не представляешь, как все будет. Это очень сложно описать. Благодаря тебе на свет появляется еще один человек: ты можешь подарить жизнь кому-то еще. Мне кажется, это чудо».

Также Квитова высказалась о других мамах, вернувшихся в тур. За последние несколько лет дети родились у Элины Свитолиной, Наоми Осаки и Белинды Бенчич.

«Эти девушки еще довольно молоды. Конечно, я другого возраста. Но мы привыкли много работать. Даже после беременности и родов мы знаем, что нужно делать – и мы к этому готовы. Когда ты уже играла на хорошем уровне, хочется вернуть позиции.

Мы с Белиндой общаемся, и здорово, что она так хорошо играет. Ее дочь на два с половиной месяца старше нашего Петра, и это классно. Она показала нам, что вернуться после рождения ребенка возможно. Это хороший знак».