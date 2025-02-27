Карен Хачанов: «Мы с моей женой знакомы с 8 лет, друзья и любовь детства, поэтому было желание завести семью, жениться в раннем возрасте»

Карен Хачанов рассказал, почему уже в молодом возрасте был готов завести семью.

Он обсудил на подкасте нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

– Мне кажется, это нетипично для теннисистов заводить семью в достаточно молодом возрасте, как, например, у тебя произошло. Из-за того, что специфика профессии, путешествия, нет по сути времени даже как-то отношения выстраивать.

– Мне кажется, даже не именно в теннисе, а вообще в спорте, наверное, нет?

– Не знаю, у нас много ребят-футболистов, мне кажется, именно в молодом возрасте...

– Может быть, в теннисе своя специфика, ты постоянно летаешь, и, наверное, кто-то должен жертвовать своей карьерой, отчасти жизнью, чтобы быть рядом. Не видеться вообще – это не отношения, тяжело было бы их сохранить, наверное.

Но у меня своя история: мы с моей женой Вероникой знакомы с восьми лет, друзья и любовь детства, можно сказать. [Моя история] нетипичная. Очень много факторов, ты должен найти своего человека. Мне повезло, у меня это произошло с раннего возраста, и поэтому было желание завести семью, жениться в раннем возрасте, и я очень Веронике благодарен за то, что могу быть молодым отцом. У меня два сына уже. В какой-то степени, да, я очень много отсутствую. Но, с другой стороны, они могут смотреть, болеть за меня. Все равно, когда приезжаю, уже как-то больше осознавать, пока ты еще действующий спортсмен. Эти эмоции очень классные.

– То есть конкретно в твоем случае семья для тебя подспорье, источник вдохновения и сил в том числе.

– 100%.

– Просто есть мнение, что семья или какие-то отношения потенциально могут тебя отвлекать не только в теннисе, а вообще в спорте. Есть такое расхожее мнение, что ты должен быть сфокусирован на спорте.

– Ну опять же, кто сложил такое мнение?

– Ну то есть раз ты занимаешься этим делом, то ты должен быть полностью на нем сфокусирован, а когда ты строишь отношения, все равно это эмоции, чувства, ты хочешь проводить время [вместе], и это отвлекает, наверное.

– Все должно быть в балансе, мне кажется, что бы ты ни делал по жизни. Потому что, например, ты один, ты начинаешь гулять потенциально, тоже, может быть, фокус смещается. И ты не то чтобы не совсем профессионально подходишь к своему делу... Если твоя вторая половинка тоже отвлекает тебя в какой-то степени, она модель, актриса, какие-то другие интересы...

Я знаю, например, у Агасси так и было. Он же был первой ракеткой мира, потом начал встречаться с Брук Шилдс. Да, и он стал, например, 120-м. Ну представляешь, за год. Он, не знаю, ходил на разные мероприятия, на ивенты. Наверное, как-то фокус сместился, и она, наверное, перетянула одеяло на себя. Представляешь, с первого стать 120-м, когда ты легендарный теннисист. А потом он познакомился как раз со Штеффи Граф, это его нынешняя жена, чемпионка, – ты, наверное, слышал, знаешь, сколько «Шлемов» она выиграла, – и он опять стал первым, – сказал Хачанов на подкасте Smol Talk.