Карен Хачанов: «Сафин может не тренироваться год, потом резко загореться и три месяца без остановки каждый день тренироваться»

Карен Хачанов рассказал об общении и тренировках с Маратом Сафиным.

– Насколько Марат Сафин является ментором для вас, ребят, которые намного моложе его? Ты уже сам упомянул, что написал ему за советом. Я вчера с Андреем Рублевым виделся, разговаривал, он тоже упоминал, что Марат давал ему советы.

– У всех по-разному. У Андрея, у меня он был одним из любимых теннисистов. И я помню, он у нас был капитаном на ATP Cup в 2020 году, прямо перед пандемией. И тогда мы с ним еще ближе начали общаться. Он в теннис, грубо говоря, вернулся, давал разные советы.

Он не хочет, я так понимаю, быть полноценно привязан к теннису, быть ментором или тренером. Но он мне всегда говорил, что если есть какие-то вопросы... Мы с ним хорошо общаемся. Не так часто – он живет своей жизнью. Но периодически пересекаемся в Испании, в Барселоне, потому что его сестра Динара там живет, и он тоже прилетает. Мы с ним даже тренировались пару раз в 2022-2023 году. Он говорит: «Я хочу поиграть тоже». Я говорю: «Давай, приезжай».

– То есть он поддерживает форму, тоже тренируется?

– Да, но он может не тренироваться год, потом резко загореться и три месяца без остановки каждый день тренироваться. Потом опять не играть вообще, – сказал Хачанов на подкасте Федора Смолова Smol Talk.