Сантьяго (ATP). Табило встретится с Корией, Серундоло, Дьере, Фариа, Джумхур вышли в 1/4 финала
Франсиско Серундоло прошел Янника Ганфманна во втором круге в Сантьяго.
Cетка турнира здесь.
Movistar Chile Open
Сантьяго, Чили
24 февраля – 2 марта 2025
ATP 250
Призовой фонд – 710 735 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости