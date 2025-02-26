Крейчикова снялась с «тысячников» в Индиан-Уэллс и Майами из-за травмы спины. Она не играет с итогового

Барбора Крейчикова пропустит WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами из-за травмы спины.

16-я ракетка мира не выступает с ноября прошлого года. Ее последний турнир – итоговый, на котором она уступила в полуфинале.

В прошлом году чешка также пропустила «тысячники» в Индиан-Уэллс и Майами.