Квитова провела и проиграла первый матч с октября 2023-го
Петра Квитова провела первый матч после декрета.
34-летняя чешка в первом круге в Остине уступила 189-й ракетке мира Джоди Анне Беррейдж – 6:3, 4:6, 4:6.
Экс-вторая ракетка мира родила сына в июле прошлого года.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости