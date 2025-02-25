Квитова провела и проиграла первый матч с октября 2023-го

Петра Квитова провела первый матч после декрета.

34-летняя чешка в первом круге в Остине уступила 189-й ракетке мира Джоди Анне Беррейдж – 6:3, 4:6, 4:6.

Экс-вторая ракетка мира родила сына в июле прошлого года.