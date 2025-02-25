Андреева о результатах работы с психологом: «В Дубае даже после глупых ошибок я находила силы себя поддерживать. До этого полетели бы мячи, ракетки»

Мирра Андреева рассказала, чем ей помогает работа с психологом.

– Сначала, как только мы начали вместе работать, мне было сложно, потому что она давала мне какие-то советы, какие-то штучки, которые мне нужно на корте применять, чтобы мне это все помогло. И, понятно, первое время я даже забывала все это использовать или об этом думать на тренировках, на матчах, потому что не было привычки.

Я пыталась сделать это на протяжении Australian Open, на протяжении турнира в Дохе, и я бы сказала, что было не очень успешно, но я пыталась себя заставить, и на турнире в Дубае почему-то так получилось, что мне было легче себя заставить это делать. И я сразу почувствовала разницу по состоянию внутри себя во время матчей.

Я начала себя поддерживать после каждого розыгрыша. У меня было достаточно много розыгрышей в Дубае, когда мяч в пяти сантиметрах от сетки – я играю в сетку. Даже не в аут, а в сетку. Я не знаю, как можно, чтобы мяч не долетел до сетки. В общем, даже после таких самых глупых ошибок я находила силы себя поддерживать и фокусироваться на следующем розыгрыше, хотя я знаю, что до этого полетели бы мячи, ракетки, я бы на всех накричала и сказала, что все, ужас, я больше не хочу играть в этот ваш глупый теннис.

Пока это все работает медленно, но результат уже есть.

– Мы все видели в трансляциях, что у тебя есть такие шпаргалочки, блокнотик, куда ты записываешь инструкцию или советы. Это привычка с детства или это то, что тебе подсказали?

– Я это делала достаточно давно, но не очень грамотно: когда захотела, что-то там понаписала, всякое разное. «Ей играй под лево, и ты вообще молодец, и все будет супер!» То есть я могла написать три предложения, потом через год вспомнить, что у меня есть блокнотик, и еще чего-нибудь написать.

Сейчас я стала более грамотно и более серьезно к этому относиться, и перед каждым матчем я пишу какие-нибудь установки, которые мне помогут в плане тенниса, в плане тактики, в плане психологии. И когда я чувствую, что мне действительно нужно что-то себе напомнить, или прочитать, или как-то себя еще подбодрить... Я это почувствовала на финале. Я решила открыть блокнот, прочитать, что я себе написала, и попытаться себе помочь. И вроде получилось.

Я честно скажу, у меня ничего такого завуалированного не написано. На финал я написала: «Играй ей больше через лево, пытайся ее двигать, ты все сможешь». И всякие психологические штучки-дрючки, которые я не буду никому рассказывать (улыбается) . Я ничего такого сложного, суперинтересного туда и не написала, все достаточно просто, – сказала Андреева в интервью «Больше!».