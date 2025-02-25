Мерида (WTA). Калинина, Аванесян вышли во 2-й круг
Элина Аванесян обыграла Магдалену Фрех в первом круге в Мериде.
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Mérida Open Akron
Мерида, Мексика
24 февраля – 2 марта 2025
WTA 250
Призовой фонд – $1 064 510
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
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