Норри впервые в карьере вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Кэмерон Норри впервые сыграет на второй неделе «Ролан Гаррос».

81-я ракетка мира в третьем круге обыграл Джейкоба Фернли со счетом 6:3, 7:6(1), 6:2.

Ранее лучшим результатом Норри на этом турнире был третий круг в 2021-2023 годах. Во вторую неделю «Больших шлемов» он выходил трижды в карьере – на «Уимблдоне»-2022, US Open-2022 и Australian Open-2024.

Теперь Норри сыграет с Новаком Джоковичем или Филипом Мизоличем