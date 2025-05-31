Норри впервые в карьере вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»
Кэмерон Норри впервые сыграет на второй неделе «Ролан Гаррос».
81-я ракетка мира в третьем круге обыграл Джейкоба Фернли со счетом 6:3, 7:6(1), 6:2.
Ранее лучшим результатом Норри на этом турнире был третий круг в 2021-2023 годах. Во вторую неделю «Больших шлемов» он выходил трижды в карьере – на «Уимблдоне»-2022, US Open-2022 и Australian Open-2024.
Теперь Норри сыграет с Новаком Джоковичем или Филипом Мизоличем
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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