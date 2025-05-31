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Лехечка о том, с кем Синнеру было бы неудобно играть на грунте: «Я могу назвать только Алькараса»

Иржи Лехечка рассказал, кто может побороться с Янником Синнером на грунте.

Чех уступил ему в третьем круге «Ролан Гаррос» со счетом 0:6, 1:6, 2:6.

– С кем из игроков или против какого стиля игры, по вашему мнению, Яннику может быть тяжело играть на грунте?

– Я могу назвать только Карлоса [Алькараса]. Это игрок, которому нравятся такие условия. Он знает, как двигаться в них хорошо. Он играет с сильным вращением и знает, когда нужно укоротить. Он может очень часто выходить к сетке – потому что я сегодня выиграл только такие розыгрыши (улыбается). А Карлос может делать это очень хорошо.

Я считаю, что если Янник сохранит этот уровень, неважно, кто будет играть против него. Он хорошо подает, невероятно принимает и играет на задней линии. Даже по статистике видно, что он доминирует во всем. Вот и все.

Думаю, в условиях как сейчас проблемой для него мог бы быть Карлос. Зависит от ситуации. Если они будут играть в 30-градусную жару, на солнце на Корте Филиппа Шатрие, я думаю, будет больше игроков, которые смогут взять у него сет – а может, и два. Но сегодня было тяжело, – сказал Лехечка на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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