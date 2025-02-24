Карен Хачанов: «Если сыновья захотят играть теннис, то как я могу не помочь?»

Карен Хачанов готов научить сыновей играть в теннис.

– Ты готов к тому, что сыновья придут к тебе и скажут: «Пап, научи нас играть в теннис. Ты же так отлично играешь. Научи нас технике или физике»? Что ты сделаешь в этот момент? Ты поддержишь?

– Буду учить, значит (смеется) . Опять же, сейчас, например, Давид занимается футболом, занимается плаванием, занимается чуть-чуть джиу-джитсу. В теннис, если честно, он редко играет: когда ко мне на корты приезжает, [играет] чуть-чуть с моими тренерами или со мной, так, мячик покидать. То есть я бы не сказал, что прямо тренируется. Ему пока нравятся те виды спорта, в которые он играет, но при этом, понятное дело, он смотрит на меня, наверное, как на пример и, когда видит, что я играю, тоже хочет играть. Какой-то конкретики пока нет.

Микаэль еще младше, он еще пока маленький совсем, ему год и семь, поэтому о спорте пока никакой речи нет. Но, конечно, если они оба захотят играть теннис и попросят меня помочь, то как я могу не помочь, будучи в этом спорте? – сказал Хачанов в интервью BB Tennis.