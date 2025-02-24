Винус опровергла новость об участии в турнире в Индиан-Уэллс, она не взяла wild card
На прошлой неделе турнир сообщил, что 44-летняя американка получила wild card в основную сетку.
«Нет, я не сыграю. Новость о wild card меня приятно удивила, потому что люди вроде бы обрадовались, и я даже такая: «Может, взять и согласиться». Но на самом деле я не поеду. Я буду за границей.
Мне сегодня написала одна теннисистка: «Сыграем пару?» Но я не участвую.
Я узнала о wild card одновременно с вами, ребята. Мне нравится Индиан-Уэллс, я бы с удовольствием туда поехала, и если бы я могла взять wild card, я бы согласилась. Но у меня уже другие обязательства», – сказала Уильямс на мероприятии в Дании.
Позже слова Уильямс подтвердил директор турнира Томми Хаас: «Нашей команде сообщили, что Винус не примет wild card в этом году. Мы желаем Винус всего наилучшего и надеемся увидеть ее в Индиан-Уэллс в будущем».
Сестры Уильямс 14 лет бойкотировали Индиан-Уэллс. Там их обвиняли в договорняках, а их отцу якобы угрожали линчеванием
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