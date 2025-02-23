Дрэйпер снялся с турнира в Дубае

Джек Дрэйпер не сыграет на ATP 500 в Дубае.

В первом круге он должен был встретиться с квалифаером. Финалиста турнира в Дохе заменит лаки-лузер.

Турнир в Дубае будет проходить с 24 февраля по 1 мая.