Дрэйпер снялся с турнира в Дубае
Джек Дрэйпер не сыграет на ATP 500 в Дубае.
В первом круге он должен был встретиться с квалифаером. Финалиста турнира в Дохе заменит лаки-лузер.
Турнир в Дубае будет проходить с 24 февраля по 1 мая.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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