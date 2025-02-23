28-летний Мюллер впервые сыграет в финале ATP 500

60-я ракетка мира Александр Мюллер впервые вышел в финал ATP 500.

В полуфинале турнира в Рио он обыграл Франсиско Комесанью со счетом 7:5, 6:7(3), 6:3.

Ранее 28-летний француз два раза играл в финалах в основном туре. Дебютный титул он взял на старте этого сезона на турнире в Гонконге.

В финале в Рио Мюллер сыграет с №31 Себастьяном Баэсом, с которым никогда ранее не встречался.

В понедельник француз дебютирует в топ-50 и станет 41-й ракеткой, если проиграет, или 32-й, если возьмет титул.

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