28-летний Мюллер впервые сыграет в финале ATP 500
60-я ракетка мира Александр Мюллер впервые вышел в финал ATP 500.
В полуфинале турнира в Рио он обыграл Франсиско Комесанью со счетом 7:5, 6:7(3), 6:3.
Ранее 28-летний француз два раза играл в финалах в основном туре. Дебютный титул он взял на старте этого сезона на турнире в Гонконге.
В финале в Рио Мюллер сыграет с №31 Себастьяном Баэсом, с которым никогда ранее не встречался.
В понедельник француз дебютирует в топ-50 и станет 41-й ракеткой, если проиграет, или 32-й, если возьмет титул.
Он платит тренерам деньгами от главной порно-платформы мира. История Александра Мюллера
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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