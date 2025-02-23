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Фриц пропустит турнир в Акапулько из-за травмы живота

Тэйлор Фриц сообщил, что не сможет сыграть на ATP 500 в Акапулько.

Турнир пройдет с 24 февраля по 1 марта. В основной сетке четвертую ракетку мира заменит Ринки Хиджиката.

«Мне очень жаль, что я вынужден пропустить турнир в Акапулько в этом году.

Начиная с недели перед турниром в Далласе я пытаюсь справиться с травмой живота. Я играл с ней, надеясь, что все станет лучше, потому что во время некоторых частей игры я не чувствовал боль. Но сейчас ничего не улучшилось и было бы тяжело играть, зная, что я не могу показать себя на 100%, потому что мне пришлось бы избегать определенных ударов или просто бить иначе, потому что я бы старался избежать боли.

Акапулько всегда был одним из моих любимых турниров и мне жаль, что я его подвел. Надеюсь, что эта неделя отдыха и восстановления даст мне возможность скоро вернуться готовым на 100% 🙏🏻», – написал Фриц.

При этом американец пока заявлен на выставочный турнир в Лас-Вегасе, который пройдет 2 марта.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @taylor_fritz
logoРинки Хиджиката
logoТэйлор Фриц
logoAbierto Mexicano Telcel
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