Акапулько (ATP). Зверев встретится с Арнальди, Рууд – с Риндеркнешем, Руне – с Карбаллесом Баэной
Стали известны результаты жеребьевки ATP 500 в Акапулько.
Александр Зверев (1) в первом круге поборется с Маттео Арнальди, Каспер Рууд (2) – с Артуром Риндеркнешем, Хольгер Руне (4) – с Роберто Карбаллесом Баэной. Бен Шелтон (5) сыграет с Флавио Коболли, Фрэнсис Тиафо – с Александром Мюллером.
Томми Пол (4) и Лоренцо Музетти начнут матчем против квалифаеров.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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