Акапулько (ATP). Зверев встретится с Арнальди, Рууд – с Риндеркнешем, Руне – с Карбаллесом Баэной

Стали известны результаты жеребьевки ATP 500 в Акапулько.

Александр Зверев (1) в первом круге поборется с Маттео Арнальди, Каспер Рууд (2) – с Артуром Риндеркнешем, Хольгер Руне (4) – с Роберто Карбаллесом Баэной. Бен Шелтон (5) сыграет с Флавио Коболли, Фрэнсис Тиафо – с Александром Мюллером.

Томми Пол (4) и Лоренцо Музетти начнут матчем против квалифаеров.

Полная сетка здесь .