Рио (ATP). 1/2 финала. Баес играет с Уго Карабелли, Мюллер встретится с Комесаньей

Себастьян Баес играет с Камило Уго Карабелли в полуфинале в Рио.

Сетка турнира здесь . Rio Open Рио, Бразилия 17 – 23 февраля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 396 115 долларов Открытые корты, грунт 1/2 финала