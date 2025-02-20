Оже-Альяссим о том, что 2 из 3 его соперников в Дохе снялись: «Это странно. Нет ничего лучше, чем выиграть матч и почувствовать: «Я это заслужил и прошел дальше»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в полуфинал в Дохе.

Даниил Медведев снялся с матча после того, как уступил канадцу первый сет со счетом 3:6.

Ранее Оже-Альяссим прошел в четвертьфинал после того, как Хамад Медьедович снялся по травме, полученной в предыдущем матче.

«Это странная неделя. Обычно надо выиграть три матча, чтобы дойти до этой стадии. Я прошел первый круг – там были другие условия, чем те, в которых я играл последние недели. А потом я провел только сет, когда должен был сыграть минимум четыре. Не знаю, что сказать. Это странно.

Это странно, потому что я свеж, но в каком-то смысле нет ничего лучше, чем выиграть матч и почувствовать: «Окей, я это заслужил и прошел дальше». А сейчас все немного не так. Но мне надо быть профессионалом и продолжать играть – надеюсь, до самого финала.

Андрей [Рублев] провел сегодня невероятный матч против Алекса [де Минаура]. Эта встреча заслуживала двух победителей, поэтому я наслаждался ей в раздевалке, пока ждал свою».

Оже-Альяссим сыграет с Андреем Рублевым за выход в финал в Дохе. Он уступает ему в личке 1:5. Последний раз они встречались на прошлогоднем «Мастерсе» в Мадриде (Рублев выиграл 4:6, 7:5, 7:5) – тогда в трех из шести матчей на пути к финалу соперники канадца снялись.