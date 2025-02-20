Маттео Берреттини: «Меня никогда не покидало чувство, что я отношусь к сильнейшим игрокам»

Маттео Берреттини прокомментировал выход в четвертьфинал в Дохе.

После победы над Новаком Джоковичем в первом круге итальянец обыграл Тэллона Грикспора – 7:6(4), 6:7(6), 6:4.

– Громкие имена, четвертьфинал. Чувствуете ли вы, что снова относитесь к этим парням?

– Да. К счастью, это чувство никогда меня не покидало. Были тяжелые времена, но глубоко внутри я знал, что это мой уровень. Нужны матчи, соревнования, надо проигрывать, чтобы почувствовать злость и грусть и вернуться. Так что я точно к ним отношусь.

– Вчерашний день был для вас эмоциональным. Как вы настраивались после него?

– Зависит от того, что хочешь делать в жизни. Конечно, я хотел наконец-то победить Новака. И в то же время я хочу выиграть как можно больше [матчей]. Я хочу наслаждаться своим временем на корте.

«Ты заслуживаешь этого момента», – это то, что я себе сказал. Кажется, что я все время это повторяю, но я правда много работаю, чтобы вернуться сюда, на лучшие турниры мира. Иногда я слишком легко забываю, как много сил я в это вложил. Так что я напоминаю себе об этом. Поэтому я сражался так сильно.