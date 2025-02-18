Берреттини о победе над Джоковичем: «Я очень много работал, чтобы вернуться и снова показывать такой высокий уровень. Мне нужны такие матчи»

Маттео Берреттини оценил первую в карьере победу над Новаком Джоковичем.

Он обыграл серба на старте турнира в Дохе 7:6(4), 6:2.

«Это то, что я хотел сделать уже давно. Мы с ним играли на самых важных турнирах в туре. Мне выпала честь ему противостоять, о победе в одном из этих матчей я мог только мечтать. Я очень много работал, чтобы вернуться и снова показывать такой высокий уровень.

Мне нужны такие матчи. Вся упорная работа, которую я проделывал последние месяцы, сегодня дала свои плоды. Я доволен своим выступлением. Я наслаждался временем на корте, а это самое главное», – сказал Берреттини в интервью на корте.