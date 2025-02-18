Берреттини в матче с Джоковичем впервые с января 2023-го обыграл соперника из топ-10
Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дохе.
Он обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича 7:6(4), 6:2.
Итальянец впервые с января 2023-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из шести поражений от соперников такого уровня.
Теперь его баланс против игроков десятки составляет 10:25.
За место в четвертьфинале Берреттини сыграет с Тэллоном Грикспором.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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