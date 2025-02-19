Алькарас о трехсетовике с Нарди: «Во втором сете он начал играть как первая ракетка мира»
Карлос Алькарас прокомментировал победу над Лукой Нарди во втором круге в Дохе.
Он обыграл 85-ю ракетку мира со счетом 6:1, 4:6, 3:6, хотя во втором сете вел 4:1.
«При счете 4:1, 40:40 ему удались несколько хороших розыгрышей – казалось, что он начал играть как первая ракетка мира. Я не мог ничего сделать, просто старался оставаться в матче и сохранять настрой. Наверное, свою роль сыграл физический спад, но не стоит умалять его заслуги. Я очень рад, что смог все забыть и начать третий сет с чистого листа.
Я сохранял силу духа, психологически был на хорошем уровне. Я просто старался дать ему понять, что я все еще здесь – кричал «Вамос», чтобы подбодрить себя и снова почувствовать себя хорошо в плане энергетики. В третьем сете я показал очень хороший теннис, но больше всего горжусь именно своей энергетикой».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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