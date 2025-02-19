  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о трехсетовике с Нарди: «Во втором сете он начал играть как первая ракетка мира»
2

Алькарас о трехсетовике с Нарди: «Во втором сете он начал играть как первая ракетка мира»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Лукой Нарди во втором круге в Дохе.

Он обыграл 85-ю ракетку мира со счетом 6:1, 4:6, 3:6, хотя во втором сете вел 4:1.

«При счете 4:1, 40:40 ему удались несколько хороших розыгрышей – казалось, что он начал играть как первая ракетка мира. Я не мог ничего сделать, просто старался оставаться в матче и сохранять настрой. Наверное, свою роль сыграл физический спад, но не стоит умалять его заслуги. Я очень рад, что смог все забыть и начать третий сет с чистого листа.

Я сохранял силу духа, психологически был на хорошем уровне. Я просто старался дать ему понять, что я все еще здесь – кричал «Вамос», чтобы подбодрить себя и снова почувствовать себя хорошо в плане энергетики. В третьем сете я показал очень хороший теннис, но больше всего горжусь именно своей энергетикой».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
logoЛука Нарди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Фонсека, Тьен, Винус и Квитова получили wild card в Индиан-Уэллс
113 минут назад
Рио (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Шевченко, Харри – с Комесаньей, Баес – с Навоне
45 минут назад
Доха (ATP). Берреттини играет с Грикспором, Медведев, Рублев, Алькарас, де Минаур вышли в 1/4 финала, Медьедович снялся
83сегодня, 18:20Live
Кафельников о сравнении дела Зверева о домашнем насилии со скандалом Синнера: «Вы с ума сошли?»
7сегодня, 18:02
Радукану об инциденте со сталкером в Дубае: «Сложный опыт, но со мной все будет в порядке»
5сегодня, 17:43
Вердаско завершил карьеру
12сегодня, 17:30
Дубай (WTA). Наварро играет с Кырстей, Андреева, Швентек, Рыбакина вышли в 1/4 финала, Соболенко, Паолини, Пегула выбыли
280сегодня, 16:25Live
Даниил Медведев: «Соревнования – это моя жизнь, я это обожаю»
8сегодня, 16:23
Таусон в матче с Соболенко впервые с Australian Open-2022 обыграла соперницу из топ-10
18сегодня, 16:18
5 теннисисток топ-10 проиграли в один день на «тысячнике» в Дубае
13сегодня, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15