Алькарас о трехсетовике с Нарди: «Во втором сете он начал играть как первая ракетка мира»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Лукой Нарди во втором круге в Дохе.

Он обыграл 85-ю ракетку мира со счетом 6:1, 4:6, 3:6, хотя во втором сете вел 4:1.

«При счете 4:1, 40:40 ему удались несколько хороших розыгрышей – казалось, что он начал играть как первая ракетка мира. Я не мог ничего сделать, просто старался оставаться в матче и сохранять настрой. Наверное, свою роль сыграл физический спад, но не стоит умалять его заслуги. Я очень рад, что смог все забыть и начать третий сет с чистого листа.

Я сохранял силу духа, психологически был на хорошем уровне. Я просто старался дать ему понять, что я все еще здесь – кричал «Вамос», чтобы подбодрить себя и снова почувствовать себя хорошо в плане энергетики. В третьем сете я показал очень хороший теннис, но больше всего горжусь именно своей энергетикой».