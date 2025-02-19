Кафельников о сравнении дела Зверева о домашнем насилии со скандалом Синнера: «Вы с ума сошли?»
Евгений Кафельников высказался о сравнении резонансных кейсов Синнера и Зверева.
«Меня так это достало!! Зачем вы проводите параллели между делом Зверева и Синнера, говоря, что Саша тоже заключил сделку? Вы с ума сошли? Зверев не был пойман с запрещенным веществом в организме после допинг-теста!!! Так что заткнитесь, черт возьми!!!!!» – твитнул Кафельников.
Зверев разобрался с обвинениями в насилии – заключил соглашение, вину не признал
Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
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