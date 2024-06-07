Зверев разобрался с обвинениями в насилии – заключил соглашение, вину не признал

Итоги.

Уже по ходу «Ролан Гаррос» , 31 мая, в Берлине начались судебные слушания по делу четвертой ракетки мира Александра Зверева . Его бывшая девушка Бренда Патеа, с которой у него совместная дочь, обвиняла немца в домашнем насилии – якобы весной 2020-го он ее душил и толкнул в стену.

В деталях об ее обвинениях можно почитать здесь .

Зверев уже по ходу «Ролан Гаррос» уверенно заявлял, что разбирательства его совершенно не беспокоят. Он говорил, что верит в правду и свою победу в суде – поэтому и может спокойно играть и показывать высокие результаты. А после выхода в полуфинал постановил:

«Думаю, что все складывается как надо. С моей точки зрения все проходит хорошо. Больше мне нечего сказать».

К тому моменту прошло уже два заседания. По сообщениям, на первом адвокат Зверева, которого зовут Альфред Дирламм, назвал обвинения «необоснованными и противоречивыми». Он сказал, что «объективная картина событий» станет видна, когда суд заслушает других свидетелей и прочитает переписки.

Еще он очевидно пытался дискредитировать Патеа: говорил, что ею движут слава и деньги, а ее единственный интерес – количество подписчиков в соцсетях.

Второе заседание, на котором Патеа давала показания, прошло 3 июня и в закрытом режиме. Об этом попросила сторона Зверева – чтобы защитить право на частную жизнь теннисиста и его дочери. Акцент на дочь интересен – потому что Патеа его к ней не подпускала и заявляла, что она нужна Звереву только как инструмент пиара.

При этом команда Патеа была не против закрытого заседания.

О том, как оно прошло, была только одна новость: Патеа не закончила давать показания из-за болезни . Немецкие медиа приводили цитату ее юриста: «Она охрипла, у нее жар. Сейчас ей нужно лежать в постели, но завтра она будет готова».

4 июня заседание отменили из-за болезни Патеа и перенесли его на 7-е. А незадолго до запланированного начала появилась новость: слушания закончены, потому что стороны достигли внесудебного соглашения. Вину Зверев официально не признал.

Что это может значить?

Деталей соглашения мы не знаем и, конечно, не узнаем – обычно такие договоры сопровождаются жесткими пунктами о неразглашении.

Но если рассуждать логически, есть две развилки.

1. Соглашение можно рассматривать как косвенное признание вины. Возможно, по ходу процесса юридическая команда Зверева поняла, что все складывается не в их пользу – поэтому ей решили заплатить, чтобы избежать обвинительного приговора.

2. Соглашение можно рассматривать как косвенное признание несостоятельности обвинений. Опять же, по ходу процесса уже команда Патеа поняла, что суд ей не верит – и они решили отказаться от обвинений, чтобы не доводить дело до конца. И, возможно, получить хоть какие-нибудь деньги от Зверева.

Или же обе стороны были не уверены в победе и решили договориться, чтобы друг друга дальше не мучить.

Во что верить – личное дело каждого.

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff; East News /Pedja Milosavljevic/SIPA/Sipa Press Russia; instagram.com/brendapatea