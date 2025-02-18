Евгений Кафельников: «Кто-нибудь еще, как я, думает, что WADA уничтожит спорт, который мы любим?»
«Кто-нибудь еще (как я) думает, что WADA уничтожит спорт, который мы любим?» – твитнул Кафельников.
Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его
Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Кирилл Куценко
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