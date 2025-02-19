Прошлогодняя чемпионка Паолини повредила голеностоп и с баранкой проиграла Кенин в Дубае

Жасмин Паолини проиграла Софии Кенин в третьем круге в Дубае – 4:6, 0:6.

Итальянка, в прошлом году взявшая титул на этом «тысячнике», повредила голеностоп в начале второго сета. После травмы она не выиграла ни одного гейма.

Паолини потеряет 880 очков и опустится с четвертой строчки рейтинга как минимум на шестую.

Дальше Кенин сыграет с Еленой Рыбакиной или Паулой Бадосой.