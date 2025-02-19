Прошлогодняя чемпионка Паолини повредила голеностоп и с баранкой проиграла Кенин в Дубае
Жасмин Паолини проиграла Софии Кенин в третьем круге в Дубае – 4:6, 0:6.
Итальянка, в прошлом году взявшая титул на этом «тысячнике», повредила голеностоп в начале второго сета. После травмы она не выиграла ни одного гейма.
Паолини потеряет 880 очков и опустится с четвертой строчки рейтинга как минимум на шестую.
Дальше Кенин сыграет с Еленой Рыбакиной или Паулой Бадосой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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