Зверев о провале в середине первого сета матча с Бу: «Я потерял концентрацию. Хотел слишком многого и сам для себя все усложнил»

Александр Зверев прокомментировал победу на старте турнира ATP 500 в Рио.

Он обыграл Бу Юнчаокете 7:6(4), 6:4. В первом сете он вел 4:1, но после этого проиграл четыре гейма подряд.

«Не самый лучший для меня матч, но он показал отличный теннис. Мне было сложно. Это даже удивительно, потому что на тренировках всю неделю я играл очень, очень хорошо, так что надеюсь, это просто [не слишком удачный] первый матч.

Я потерял концентрацию, потерял свои удары и ритм. Я хотел слишком многого и сам для себя все усложнил».