Зверев о провале в середине первого сета матча с Бу: «Я потерял концентрацию. Хотел слишком многого и сам для себя все усложнил»
Александр Зверев прокомментировал победу на старте турнира ATP 500 в Рио.
Он обыграл Бу Юнчаокете 7:6(4), 6:4. В первом сете он вел 4:1, но после этого проиграл четыре гейма подряд.
«Не самый лучший для меня матч, но он показал отличный теннис. Мне было сложно. Это даже удивительно, потому что на тренировках всю неделю я играл очень, очень хорошо, так что надеюсь, это просто [не слишком удачный] первый матч.
Я потерял концентрацию, потерял свои удары и ритм. Я хотел слишком многого и сам для себя все усложнил».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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