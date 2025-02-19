Александр Мюллер: «Однажды я расскажу своим детям, что обыграл Фонсеку на центральном корте в Рио. Он станет легендой нашего спорта»
Александр Мюллер оценил победу над Жоао Фонсекой в первом круге в Рио.
Он обыграл 18-летнего бразильца 6:1, 7:6(4).
«Это было хуже, чем атмосфера на Кубке Дэвиса. Там были бы и французские, и бразильские болельщики, а здесь – только Бразилия. Но это отличный опыт. Я сохранял спокойствие и тактически играл здорово.
Мне жаль турнир и болельщиков. Фонсека здесь суперзвезда. Но я хотел победить. Жоао будет выигрывать еще много-много лет.
Однажды я расскажу своим детям, что обыграл Фонсеку на центральном корте в Рио. Он станет легендой нашего спорта».
Бойтесь Жоао Фонсеку! В 18 лет взял первый титул и вошел в историю
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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