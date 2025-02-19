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Александр Мюллер: «Однажды я расскажу своим детям, что обыграл Фонсеку на центральном корте в Рио. Он станет легендой нашего спорта»

Александр Мюллер оценил победу над Жоао Фонсекой в первом круге в Рио.

Он обыграл 18-летнего бразильца 6:1, 7:6(4).

«Это было хуже, чем атмосфера на Кубке Дэвиса. Там были бы и французские, и бразильские болельщики, а здесь – только Бразилия. Но это отличный опыт. Я сохранял спокойствие и тактически играл здорово.

Мне жаль турнир и болельщиков. Фонсека здесь суперзвезда. Но я хотел победить. Жоао будет выигрывать еще много-много лет. 

Однажды я расскажу своим детям, что обыграл Фонсеку на центральном корте в Рио. Он станет легендой нашего спорта».

Бойтесь Жоао Фонсеку! В 18 лет взял первый титул и вошел в историю

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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