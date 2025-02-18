Кесслер в матче с Гауфф впервые обыграла соперницу из топ-10

Маккартни Кесслер в Дубае впервые вышла в третий круг турнира WTA 1000 .

Сегодня она обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф 6:4, 7:5.

25-летняя американка впервые обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Эммой Радукану или Каролиной Муховой.