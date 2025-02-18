Медведев в матче с Хачановым впервые в сезоне обыграл соперника из топ-30

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дохе.

Он обыграл действующего чемпиона Карена Хачанова 4:6, 7:5, 6:3. Медведев впервые в сезоне обыграл соперника из топ-30, а Хачанов потерпел третье поражение подряд. Дальше Медведев поборется с Зизу Бергсом.