Швентек о том, что WTA оставила в силе отстранение Вукова: «Думаю, все должны уважать это решение»
Ига Швентек высказалась об отстранении тренера Елены Рыбакиной .
На прошлой неделе WTA завершила расследование в отношении Стефано Вукова – его обвиняли в абьюзе в отношении чемпионки «Уимблдона»-2022.
«Думаю, все должны уважать это решение. Нужно верить, что весь процесс прошел по надлежащим правилам.
Каждый личный тренер, каждый специалист должен принимать кодекс поведения, если хочет работать в WTA. Поэтому я, конечно, надеюсь, что WTA делает все возможное для создания безопасной среды».
Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем