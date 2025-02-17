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Швентек о том, что WTA оставила в силе отстранение Вукова: «Думаю, все должны уважать это решение»

Ига Швентек высказалась об отстранении тренера Елены Рыбакиной .

На прошлой неделе WTA завершила расследование в отношении Стефано Вукова – его обвиняли в абьюзе в отношении чемпионки «Уимблдона»-2022.

«Думаю, все должны уважать это решение. Нужно верить, что весь процесс прошел по надлежащим правилам.

Каждый личный тренер, каждый специалист должен принимать кодекс поведения, если хочет работать в WTA. Поэтому я, конечно, надеюсь, что WTA делает все возможное для создания безопасной среды».

Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
logoИга Швентек
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