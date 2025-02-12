Рыбакина о том, что Вукова отстранили от работы в туре на неопределенный срок: «Я разочарована всей ситуацией и тем, как шел процесс»
Елена Рыбакина высказалась о том, что WTA оставила в силе отстранение ее тренера.
Накануне WTA завершила расследование в отношении Стефано Вукова – его обвиняли в абьюзе в отношении чемпионки «Уимблдона»-2022.
«Я разочарована всей ситуацией и тем, как шел процесс. Больше не буду это комментировать.
Я концентрируюсь на своих матчах и когда выхожу на корт, думаю только о том, как нужно играть. Концентрируюсь на себе и, конечно, сопернице. Сейчас [я переживаю] точно не лучшее время, но, как я уже говорила, я всегда концентрируюсь на своих матчах и хочу показывать свой максимум».
Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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