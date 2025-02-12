Рыбакина о том, что Вукова отстранили от работы в туре на неопределенный срок: «Я разочарована всей ситуацией и тем, как шел процесс»

Елена Рыбакина высказалась о том, что WTA оставила в силе отстранение ее тренера.

Накануне WTA завершила расследование в отношении Стефано Вукова – его обвиняли в абьюзе в отношении чемпионки «Уимблдона»-2022.

«Я разочарована всей ситуацией и тем, как шел процесс. Больше не буду это комментировать.

Я концентрируюсь на своих матчах и когда выхожу на корт, думаю только о том, как нужно играть. Концентрируюсь на себе и, конечно, сопернице. Сейчас [я переживаю] точно не лучшее время, но, как я уже говорила, я всегда концентрируюсь на своих матчах и хочу показывать свой максимум».

Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман