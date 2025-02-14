Из команды Рыбакиной ушел тренер по физподготовке (Ренне Стаббс)

Команду Елены Рыбакиной покинул тренер по физподготовке Азуз Симчич.

Об этом сообщила бывшая первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс. Она связывает уход Симчича со скандалом вокруг тренера Рыбакиной Стефано Вукова.

«Ее тренер Горан Иванишевич решил уйти, хотя ему и нравилось с ней работать, и ясно дал понять, что его не устраивает. И тренер по физподготовке, который давно работал в команде... Он тоже ушел», – сказала Стаббс в своем подкасте.

Симчич работал с Рыбакиной больше двух лет.

Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман