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Рио (ATP). 1-й круг. Шевченко играет с Мелигени, Харри встретится с Серундоло-младшим, Табило – с Тсеном

Николас Харри сыграет с Хуаном Мануэлем Серундоло в первом круге в Рио.

Сетка турнира здесь.

Rio Open

Рио, Бразилия

17 – 23 февраля 2025

ATP 500

Призовой фонд – 2 396 115 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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