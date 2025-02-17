Рио (ATP). 1-й круг. Шевченко играет с Мелигени, Харри встретится с Серундоло-младшим, Табило – с Тсеном
Николас Харри сыграет с Хуаном Мануэлем Серундоло в первом круге в Рио.
Сетка турнира здесь.
Rio Open
Рио, Бразилия
17 – 23 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 396 115 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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