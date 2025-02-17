Азаренко ушла с 2:6, 2:5 в матче с Калининой и одержала вторую победу в сезоне
Виктория Азаренко обыграла Ангелину Калинину на старте турнира в Дубае.
Она обыграла украинку 2:6, 7:6(4), 6:4.
35-летняя белоруска, по ходу матча уступавшая 2:6, 2:5, одержала вторую победу в сезоне. Ранее в этом сезоне ее беспокоила травма колена.
Дальше Азаренко сыграет с Игой Швентек.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем