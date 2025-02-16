Кафельников о своем предложении бойкотировать матчи с Синнером: «Теннисисты и так жертвуют призовыми, играя с тем, у кого два туза в рукаве!»
Евгений Кафельников объяснил свое предложение бойкотировать Янника Синнера.
Ранее экс-первая ракетка мира заявил, что если бы был сейчас действующим игроком, то не выходил бы на матчи против итальянца.
Один из пользователей твиттера возразил, что в таком случае теннисисты будут терять призовые и возможность выиграть встречу.
«Они и так жертвуют призовыми, выходя на корт против игрока, у которого были два туза в рукаве как минимум на протяжении всего сезона-2024! Зачем продолжать?», – ответил Кафельников.
Напомним, по соглашению с WADA Синнер дисквалифицирован на три месяца за две положительных допинг-пробы на клостебол, сданных в марте 2024-го.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @KYevgeni
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