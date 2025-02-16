Кафельников о своем предложении бойкотировать матчи с Синнером: «Теннисисты и так жертвуют призовыми, играя с тем, у кого два туза в рукаве!»

Евгений Кафельников объяснил свое предложение бойкотировать Янника Синнера.

Ранее экс-первая ракетка мира заявил , что если бы был сейчас действующим игроком, то не выходил бы на матчи против итальянца.

Один из пользователей твиттера возразил, что в таком случае теннисисты будут терять призовые и возможность выиграть встречу.

«Они и так жертвуют призовыми, выходя на корт против игрока, у которого были два туза в рукаве как минимум на протяжении всего сезона-2024! Зачем продолжать?», – ответил Кафельников.

Напомним, по соглашению с WADA Синнер дисквалифицирован на три месяца за две положительных допинг-пробы на клостебол, сданных в марте 2024-го.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог