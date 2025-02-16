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Медведев о решении по делу Синнера: «Надеюсь, эта ситуация создаст прецедент и у каждого будет возможность себя защитить»

Даниил Медведев отреагировал на дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, ранее первая ракетка мира принял трехмесячное отстранение. WADA при этом отозвало апелляцию, ранее поданную в CAS, по которой просило дисквалифицировать итальянца на срок от года до двух лет.

«Надеюсь, в будущем игроки смогут поговорить с WADA. Тебе скажут: «Вот, мы нашли это, поэтому дисквалифицируем тебя на два года». А ты ответишь: «Нет, я хочу месяц». Надеюсь, эта ситуация создаст прецедент и у каждого будет возможность себя защитить».

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @UniversTennis
logoДаниил Медведев
logoЯнник Синнер
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