Медведев о решении по делу Синнера: «Надеюсь, эта ситуация создаст прецедент и у каждого будет возможность себя защитить»
Даниил Медведев отреагировал на дисквалификацию Янника Синнера.
Напомним, ранее первая ракетка мира принял трехмесячное отстранение. WADA при этом отозвало апелляцию, ранее поданную в CAS, по которой просило дисквалифицировать итальянца на срок от года до двух лет.
«Надеюсь, в будущем игроки смогут поговорить с WADA. Тебе скажут: «Вот, мы нашли это, поэтому дисквалифицируем тебя на два года». А ты ответишь: «Нет, я хочу месяц». Надеюсь, эта ситуация создаст прецедент и у каждого будет возможность себя защитить».
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @UniversTennis
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