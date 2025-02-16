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Соболенко об антидопинге: «Думаешь о том, что кто-то намажет тебя кремом, а ты сдашь положительный тест и тебе не поверят, что так все и было»

Арина Соболенко рассказала, переживает ли из-за того, как работает антидопинг.

«Становишься более осторожной. Например, раньше я просто оставляла стакан воды и уходила в туалет в ресторане. А теперь я уже не стану из него пить.

Просто начинаешь переживать из-за всего. В голове крутятся мысли о том, что кто-то намажет тебя кремом, а ты сдашь положительный тест и за тобой придут и не поверят, что так все и было.

Начинаешь слишком сильно бояться системы. И я не понимаю, почему я вообще могу ей доверять».

Напомним, ранее Янник Синнер принял три месяца отстранения по соглашению с WADA из-за двух положительных проб на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го. Первая ракетка мира сможет вернуться к соревнованиям после 4 мая.

По версии Синнера, загрязнение произошло из-за того, что его физиотерапевт сделал ему массаж, обработав руку препаратом, у которого в составе был клостебол.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The National
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