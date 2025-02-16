0

Марсель (ATP). Эмбер и Медьедович разыграют титул

Юго Эмбер и Хамад Медьедович встретятся в финале в Марселе.

Сетка турнира здесь.

Open 13 Provence

Марсель, Франция

10 – 16 февраля 2025

ATP 250

Призовой фонд – 767 545 евро

Крытые корты, хард

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
logoATP
logoOpen 13
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Квитова выложила фото с тренировки
46 секунд назадФото
Дубай (WTA). Векич борется с Кенин, Павлюченкова сыграет с Самсоновой, Калинская – со Свитолиной, Радукану – с Саккари, Бадоса вышла во 2-й круг
4сегодня, 08:53Live
Фонсека – первый теннисист, рожденный в 2006-м, который сыграет в финале турнира ATP
сегодня, 08:31
Кириос о дисквалификации Синнера: «Ты был невиновен, нас этим кормили, но сейчас тебя отстранили? Объясните, как это работает»
11сегодня, 08:12
Медведев о решении по делу Синнера: «Надеюсь, эта ситуация создаст прецедент и у каждого будет возможность себя защитить»
27сегодня, 07:26
Буэнос-Айрес (ATP). Серундоло и Фонсека вышли в финал
8сегодня, 05:05
Делрей-Бич (ATP). Давидович-Фокина вышел в финал, Микельсен выбыл
сегодня, 05:03
Фонсека впервые вышел в финал ATP
5вчера, 21:46
Бывшего вице-президента Федерации тенниса Франции осудили на 10 лет за изнасилование
6вчера, 20:31
Медьедович о победе над Медведевым: «Думаю, что я провел один из лучших матчей на этой неделе»
7вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем