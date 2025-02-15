Анисимова о победе в Дохе: «Я безумно довольна своим выступлением и уровнем, на котором я играла»

Аманда Анисимова поделилась эмоциями от победы турнире WTA 1000 в Дохе.

В финале она обыграла Алену Остапенко 6:4, 6:3.

«Это потрясающее чувство. Я провела здесь невероятную неделю. Каждый матч был очень тяжелым. Я безумно довольна своим выступлением и уровнем, на котором я играла. Для меня выиграть здесь свой первый титул WTA 1000 – нечто особенное».

Также американка высказалась о том, что во втором сете матч прерывался из-за дождя.

«На самом деле было довольно напряженно, особенно из-за дождя при счете 3:3. Я старалась сохранять концентрацию, мы обе ничего не могли поделать в этой ситуации. Но я думаю, что было очень важно выиграть этот гейм, потому что он был очень непростым и стал ключевым».