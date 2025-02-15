Анисимова о победе в Дохе: «Я безумно довольна своим выступлением и уровнем, на котором я играла»
Аманда Анисимова поделилась эмоциями от победы турнире WTA 1000 в Дохе.
В финале она обыграла Алену Остапенко 6:4, 6:3.
«Это потрясающее чувство. Я провела здесь невероятную неделю. Каждый матч был очень тяжелым. Я безумно довольна своим выступлением и уровнем, на котором я играла. Для меня выиграть здесь свой первый титул WTA 1000 – нечто особенное».
Также американка высказалась о том, что во втором сете матч прерывался из-за дождя.
«На самом деле было довольно напряженно, особенно из-за дождя при счете 3:3. Я старалась сохранять концентрацию, мы обе ничего не могли поделать в этой ситуации. Но я думаю, что было очень важно выиграть этот гейм, потому что он был очень непростым и стал ключевым».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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