Делрей-Бич (ATP). 1/4 финала. Кецманович играет с Гироном, Фриц встретится с Давидовичем-Фокина

Тэйлор Фриц сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина в 1/4 финала в Делрей-Бич.

Сетка здесь . Delray Beach Open Делрей-Бич, США 10 – 16 февраля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 680 140 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал