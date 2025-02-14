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Руне после поражения в Буэнос-Айресе: «Было еще слишком рано играть после гриппа на прошлой неделе»

Хольгер Руне считает, что слишком рано приступил к соревнованиям после болезни.

Во втором круге в Буэнос-Айресе он проиграл Мариано Навоне – 1:6, 6:7(2).

«Теперь я думаю, что было еще слишком рано играть после гриппа на прошлой неделе. Плечо не работало, и все тело было очень уязвимым. Я воспользуюсь моментом и как следует отдохну. Когда тело не в порядке, мозг отключается, и мне очень жаль, что я не смог показать на корте то, что хотел. Прости, Аргентина 🫶🏼», – твитнул датчанин.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @holgerrune2003
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