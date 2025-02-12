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  • Делрей-Бич (ATP). 2-й круг. Норри поборется с Риндеркнешем, Кецманович – с Нишиокой, Микельсен – с Ммо
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Делрей-Бич (ATP). 2-й круг. Норри поборется с Риндеркнешем, Кецманович – с Нишиокой, Микельсен – с Ммо

Кэмерон Норри сыграет с Артуром Риндеркнешем во втором круге в Делрей-Бич.

Сетка здесь.

Delray Beach Open

Делрей-Бич, США

10 – 16 февраля 2025

ATP 250

Призовой фонд – 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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