Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала парного турнира в Дохе
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.
Во втором круге они обыграли первых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлиф 6:2, 6:1.
В парной чемпионской гонке Андреева и Шнайдер идут вторыми после чемпионок Australian Open Катерины Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
За место в полуфинале россиянки сыграют с Ириной Хромачевой и Анной Данилиной или Суко Аоямой и Эри Ходзуми.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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