Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала парного турнира в Дохе

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

Во втором круге они обыграли первых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлиф 6:2, 6:1.

В парной чемпионской гонке Андреева и Шнайдер идут вторыми после чемпионок Australian Open Катерины Синяковой и Тэйлор Таунсенд .

За место в полуфинале россиянки сыграют с Ириной Хромачевой и Анной Данилиной или Суко Аоямой и Эри Ходзуми .