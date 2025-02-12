Сегодня 45-летие Хуана Карлоса Ферреро

Сегодня 45 лет исполняется Хуану Карлосу Ферреро.

За профессиональную карьеру, продолжавшуюся с 1998-го по 2012-й, испанец выиграл 16 одиночных титулов, в том числе четыре «Мастерса» и «Ролан Гаррос»-2003. На «Ролан Гаррос»-2002, итоговом турнире-2002 и US Open-2003 он играл в финале, на Australian Open-2004 – в полуфинале, лучший результат на «Уимблдоне» – четвертьфинал (2007, 2009).

Осенью-2003 в течение восьми недель Ферреро был первой ракеткой мира. За карьеру заработал почти 14 миллионов долларов призовых. Завершил карьеру осенью-2012 на домашнем турнире в Валенсии.

После завершения карьеры он сконцентрировался на тренерской работе и стал владельцем академии в Аликанте. С июля 2017-го по февраль 2018-го он работал с Александром Зверевым, с которым расстался из-за «неразрешимых разногласий». С конца 2018 года он тренирует Карлоса Алькараса. В 2022-м его признали тренером года по версии ATP.

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