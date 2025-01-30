US Open в 2025-м станет 15-дневным и начнется в воскресенье
US Open станет 15-дневным турниром.
В этом году он впервые начнется в воскресенье и пройдет с 24 августа по 7 сентября.
Теперь единственным «Большим шлемом», который длится 14 дней, останется «Уимблдон».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт US Open
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