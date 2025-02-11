Директор турнира в Марселе: «С 2028-го в феврале будет новый «Мастерс» – скорее всего, в какой-то из стран Персидского залива»

Директор турнира в Марселе рассказал об изменениях в календаре ATP.

Жан-Франсуа Койоль рассказал об этом L’Équipe.

«Ни для кого не секрет, что в феврале появится новый «Мастерс». С большой вероятностью он будет проводиться в какой-то из стран Персидского залива. Так появится важный отрезок с турнирами в Дохе, Дубае и «Мастерсом». В Европе будет только турнир в Роттердаме, который, конечно, несильно обрадуется, потому что станет изолированным.

Так что я скорее рад, что турнир в Марселе перенесли на осень. Потому что это словно подарок от ATP со словами: «Вперед, пока есть возможность». Потому что, когда в 2028 году появится новый «Мастерс», шесть турниров исчезнут, и мы можем оказаться в их числе.

В итоге, я думаю, будет десять «Мастерсов», 20 турниров ATP 500, 20 ATP 250 и все. Больше ясности, больше денег, больше понимания. Поэтому организация будет лучше и появится больше гибкости.

Сегодня «Челленджер» дает почти столько же очков, сколько и ATP 250. Если побеждаешь на «Челленджере», получаешь почти столько же, сколько за финал ATP 250. А там надо победить двух или трех игроков из первой десятки. При этом победитель «Челленджера» не играл ни с одним игроком из первой сотни в мире. Что-то не так. ATP есть над чем подумать».