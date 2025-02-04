Онс Жабер: «Я верю в судьбу: если мне предначертано выиграть «Большой шлем», то это произойдет»

Онс Жабер по-прежнему мечтает выиграть турнир «Большого шлема».

Она прокомментировала настрой чемпионки Australian Open Мэдисон Киз. После победы в Мельбурне Киз сказала : «Я начала спокойно относиться к тому, что этого может не произойти. Я поняла, что и без «Большого шлема» у меня хорошая карьера, и я заслуживаю считаться классным игроком. Отпустив наконец все эти мысли, я смогла показать отличный теннис и все-таки выиграть «Большой шлем».

«Это очень трудно. Проще сказать, чем сделать и не зацикливаться на «Большом шлеме». Но мне кажется, что так устроена жизнь в целом: если ты на чем-то зациклена, это никогда с тобой не произойдет.

Я пока на пути к принятию того, что если я не выиграю «Большой шлем», то у меня все равно хорошая карьера. Я довольна карьерой и уже добилась потрясающих результатов. Но в тебе всегда живет спортсменка, чемпионка, которая стремится к большему.

Все люди разные. Иногда, если отпустить ситуацию, у тебя пропадает мотивация. А иногда нужно отпустить ситуацию, чтобы поднять трофей, о котором ты мечтала.

Я иду шаг за шагом. Стараюсь больше наслаждаться теннисом, потому что в определенные моменты он не приносил мне удовольствия, мне было очень тяжело психологически. Сейчас я работаю над новыми аспектами, стараюсь прибавлять в разных элементах игры, и это мне поможет.

Я верю в судьбу: если мне предначертано выиграть «Большой шлем», то это произойдет, несмотря ни на что. Я упорно работаю, а там посмотрим, как сложится моя карьера».