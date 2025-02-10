Марсель (ATP). 1-й круг. Корда сыграет с Виртаненом, Сонего – с ван де Зандшульпом
Ботик ван де Зандшульп сыграет с Лоренцо Сонего в первом круге в Марселе.
Сетка турнира здесь.
Open 13 Provence
Марсель, Франция
10 – 16 февраля 2025
ATP 250
Призовой фонд – 767 545 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
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