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Марсель (ATP). 1-й круг. Корда сыграет с Виртаненом, Сонего – с ван де Зандшульпом

Ботик ван де Зандшульп сыграет с Лоренцо Сонего в первом круге в Марселе.

Сетка турнира здесь.

Open 13 Provence

Марсель, Франция

10 – 16 февраля 2025

ATP 250

Призовой фонд – 767 545 евро

Крытые корты, хард

Первый круг

Опубликовала: Любовь Энина
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