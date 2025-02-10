Мпетши Перрикар снялся с турнира в Марселе
Джованни Мпетши Перрикар не сыграет на турнире в Марселе.
Его место займет лаки-лузер.
Турнир начинается сегодня, первый сеяный – Даниил Медведев, взявший wild card.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
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